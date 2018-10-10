В Калгари пройдет референдум по вопросу Олимпиады-2026

13 ноября в канадском Калгари состоится референдум, на котором жители города должны будут выбрать подтверждение или отклонение заявки на продолжение борьбы за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

9 октября МОК утвердил три заявки на проведение Олимпиады-2026. Это Калгари, итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо и шведский Стокгольм. Выборы столицы зимних Игр-2026 состоятся в 2019 году.

Согласно новой программе МОК, городам-кандидатам будет оказываться большая поддержка со стороны олимпийского движения, чем раньше.