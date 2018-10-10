Трамп провел переговоры на высоком уровне с Саудовской Аравией по пропавшему журналисту

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры на высоком уровне с властями Саудовской Аравии в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции. Об этом он рассказал во время общения с прессой в Белом доме, которое транслировалось по центральным каналам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, больше одного раза он разговаривал с властями Саудовской Аравии "на самом высоком уровне" по поводу исчезновения журналиста. Американский лидер назвал пропажу Хашкаджи "очень плохой ситуацией". Он выразил надежду, что журналист жив, а также рассказал, что общался с его невестой, которая в ближайшее время может посетить Белый дом.

Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Агентство Reuters сообщило 6 октября, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Ранее посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг информацию об убийстве журналиста.