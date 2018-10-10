Сербия отменила безвизовый режим с Ираном

10 октября 2018 22:22

Правительство Сербии приняло решение об отмене безвизового въезда для граждан Исламской Республики Иран. Об этом сообщило в среду издание "Служебный вестник", в котором публикуются указы кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что решение принято 8 октября и вступит в силу на восьмой день после публикации. По мнению аналитиков, такое решение было принято из-за резкого роста миграционного потока из Ирана в Европу через территорию Сербии.

Белград договорился с Тегераном о безвизовом режиме в августе 2017 года.

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