Ущерб от урагана "Майкл" в США может составить примерно $30 млрд

Ураган "Майкл", который обрушился на штат Флорида, нанесет экономический ущерб примерно на $30 млрд. Такие прогнозы консультационной компании AccuWeather опубликовал в среду на своем сайте телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет, в частности, о повреждениях жилых домов и хозяйственных построек сильным ветром. При расчете также учтена та прибыль, которую бизнес, предположительно, не сможет получить из-за удара стихии. Как уточнил президент AccuWeather Джон Майерс, порывами ветра будут повалены деревья, что приведет к обрыву линий электропередачи. На возобновление подачи энергии могут потребоваться нескольких недель.

По оценкам AccuWeather, "Майкл" будет менее разрушительным, нежели ураган "Флоренс" в сентябре. По данным аналитического агентства Moody's Analytics, экономический ущерб от "Флоренс" составил от $38 млрд до $50 млрд.

Во Флориде уже имели место масштабные отключения энергоснабжения из-за сильного ветра и дождей. По последним данным местных властей, без электричества остались около 51 тыс. потребителей. В соседнем штате Джорджия введенный во вторник режим чрезвычайной ситуации распространили уже в общей сложности на 108 из 159 округов. Режим ЧС действует также в самой Флориде и Алабаме.

Губернатор Джорджии Нейтан Дил сообщил, что в готовности находятся около 1,5 тыс. бойцов Национальной гвардии США, которые могут принять участие в спасательных или восстановительных работах. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении отправить подразделения Национальной гвардии во Флориду и Миссисипи для оказания содействия.