Ущерб от урагана "Майкл" в США может составить примерно $30 млрд
Ураган "Майкл", который обрушился на штат Флорида, нанесет экономический ущерб примерно на $30 млрд. Такие прогнозы консультационной компании AccuWeather опубликовал в среду на своем сайте телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Речь идет, в частности, о повреждениях жилых домов и хозяйственных построек сильным ветром. При расчете также учтена та прибыль, которую бизнес, предположительно, не сможет получить из-за удара стихии. Как уточнил президент AccuWeather Джон Майерс, порывами ветра будут повалены деревья, что приведет к обрыву линий электропередачи. На возобновление подачи энергии могут потребоваться нескольких недель.
По оценкам AccuWeather, "Майкл" будет менее разрушительным, нежели ураган "Флоренс" в сентябре. По данным аналитического агентства Moody's Analytics, экономический ущерб от "Флоренс" составил от $38 млрд до $50 млрд.
Во Флориде уже имели место масштабные отключения энергоснабжения из-за сильного ветра и дождей. По последним данным местных властей, без электричества остались около 51 тыс. потребителей. В соседнем штате Джорджия введенный во вторник режим чрезвычайной ситуации распространили уже в общей сложности на 108 из 159 округов. Режим ЧС действует также в самой Флориде и Алабаме.
Губернатор Джорджии Нейтан Дил сообщил, что в готовности находятся около 1,5 тыс. бойцов Национальной гвардии США, которые могут принять участие в спасательных или восстановительных работах. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о намерении отправить подразделения Национальной гвардии во Флориду и Миссисипи для оказания содействия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Бельгия выслала в США обвиняемого в шпионаже китайского чиновника
В ЕС запретят пластиковую посуду
«Исламское государство» атаковало «Ан-Нусру» в Сирии
В Мексике задержали семейную пару, подозреваемую в каннибализме
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии
Армении есть, что скрывать от ПАСЕ - чего испугались в Ереване
Бельгия выслала в США обвиняемого в шпионаже китайского чиновника
В ЕС запретят пластиковую посуду
«Исламское государство» атаковало «Ан-Нусру» в Сирии
В Мексике задержали семейную пару, подозреваемую в каннибализме
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии
Назван самый дорогой для туристов город
В Совете Европы пригрозили России исключением
В Словакии упал военный самолет
Премьер Армении назвал дату своей отставки
Турецкий футболист Арда Туран сломал нос певцу
В Баку состоялось открытие IX Фестиваля Европейского кино - ФОТО
Avtobus sürücülərinə qarşı reyd: ciddi nöqsanlar var - VİDEO
Ущерб от урагана "Майкл" в США может составить примерно $30 млрд
Viber представил функцию редактирования отправленных сообщений
Abşeronda məişət tullantıları poliqonu inşa ediləcək - VİDEO
Сербия отменила безвизовый режим с Ираном
В Калгари пройдет референдум по вопросу Олимпиады-2026
Письмо Артюра Рембо продали за €405 тысяч
-
10 Окт. 11:40 9 705
-
10 Окт. 09:05 5 934
-
10 Окт. 11:28 4 894
-
10 Окт. 18:19 4 166
-
10 Окт. 12:46 4 147