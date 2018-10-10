Турецкий футболист Арда Туран сломал нос певцу
Полузащитник "Истанбул Башакшехир" Арда Туран, права на которого принадлежат "Барселоне", напал на турецкого певца Беркая Шахина в одном из ночных клубов Стамбула, сообщает Goal.com, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По информации издания, игрок приставал к жене исполнителя, Озлем Шахин, после чего напал на самого певца и сломал ему нос. Беркай Шахин был госпитализирован, а затем перенес операцию в больнице. На данный момент Шахин находится в госпитале. После инцидента Туран принес извинения пострадавшему в драке певцу.
Напомним, в мае текущего года Туран проявил агрессию в отношении лайнсмена во время матча 32-го тура чемпионата Турции с "Сивасспором" (1:1). Хавбек толкнул судью, посчитав, что тот должен был зафиксировать фол соперника. Главный арбитр встречи незамедлительно показал Турану красную карточку. Позже было решено дисквалифицировать Турана на 16 матчей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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