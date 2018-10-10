В Словакии упал военный самолет

10 октября 2018 22:59

Учебный самолет ВВС Словакии L-39 разбился в районе военной авиабазы Слиач, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу военного ведомства Петера Гайдоша, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что самолет потерял управление во время маневра.

"Два учебных самолета L-39 проводили учения в воздушном просторе в районе авиабазы Слиач. После одного из маневров один из самолетов потерял управление и упал на землю", - сказал министр.

По его словам, мотор самолета вышел из строя. Пилотам удалось катапультироваться.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az