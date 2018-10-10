В Совете Европы пригрозили России исключением

Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не возобновит выплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, неуплата взносов в течение двух лет дает основания для санкций.

"И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью", - заявил генсек организации.

В частности, КМСЕ может прекратить участие России в работе ПАСЕ. Двухлетний срок с момента последней выплаты истечет в июне 2019 года, напомнил Ягланд.

"Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", - цитирует генсека украинское издание "Европейская правда".

В случае выхода России из организации Ягланд намерен представить откорректированный вариант бюджета СЕ.

Представителей России в 2014 году лишили ряда полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016-го не направляет документы для аккредитации членов делегации. В июне 2017 года Россия сообщила, что приостанавливает часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объеме.