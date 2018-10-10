В Бельгии иранскому дипломату предъявили обвинение по делу о терроризме

Экстрадированный из Германии в Бельгию иранский дипломат, который проходит по делу о подготовке теракта во Франции, был допрошен, ему предъявлены обвинения, он помещен под арест, сообщила в среду бельгийская федеральная прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

С 2014 года дипломат был аккредитован в иранском посольстве в Вене. Он был задержан 1 июля в немецком районе Ашаффенбург в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета, а Брюссель - его передачи в Бельгию.

"В рамках расследования федеральной прокуратуры, которое ведет следователь Антверпена по делам о терроризме, ФРГ передала 9 октября Ассадолу А. бельгийским судебным властям. Следователь запрашивал его передачу в рамках дела о попытке теракта. Иранский гражданин Ассадола является дипломатом, аккредитованным при посольстве Ирана в Вене", - говорится в сообщении ведомства, в поступившем РИА Новости.

"Он был допрошен и помещен под арест решением судебного следователя", - указывается в сообщении.

Прокуратура сообщила также, что в рамках этого дела Франция экстрадировала его предполагаемого сообщника Мерхада А. Ранее в пригороде Брюсселя также были задержаны Амир С. и Назиме Н.

"Все четверо теперь арестованы, им предъявлены обвинения в покушении на убийство террористического характера и подготовке к террористическому преступлению", - сообщило ведомство.

Иранского дипломата подозревают в том, что в марте 2018 года он поручил проживающей в Антверпене семейной паре совершить теракт при помощи взрывчатки на ежегодном собрании иранской оппозиции за рубежом 30 июня в Вильпенте во Франции. С этой целью, по версии следствия, он передал паре взрывное устройство с 500 граммами взрывчатого вещества. В день планируемого теракта бельгийские службы безопасности задержали пару в пригороде Брюсселя по пути во Францию и изъяли у них взрывное устройство.