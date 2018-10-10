Назван самый дорогой для туристов город

10 октября 2018 23:24

Первое место в рейтинге самых дорогих для туристов городов занял Дубай, где путешественники в среднем тратят около 537 долларов. Такие данные сообщает Mastercard в рейтинге Global Destination Cities Index, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На втором месте рейтинга Париж (301 доллар), замыкает тройку Сингапур (286 долларов). Также в пятерку вошли Сеул (181 доллар) и Бангкок (173 доллара).

Вплотную к первой пятерке приблизились Токио (154 доллара), Лондон (153 доллара) и Нью-Йорк (147 долларов).

Для составления рейтинга Mastercard использует данные о платежах иностранцев в 162 городах мира.

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