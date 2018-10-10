В Мексике задержали семейную пару, подозреваемую в каннибализме
Правоохранительные органы Мексики задержали семейную пару, которую подозревают в жестоких убийствах 20 женщин и каннибализме, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Все преступления были совершены в не самом благополучном пригороде Мехико Экатепеке. По данным следствия, мужчина убивал женщин с 2012 года, причем в одном и том же районе, меняя при этом место жительства вблизи от места совершения преступлений.
"Он заявил, что участвовал как минимум в 20 убийствах женщин, но только по 10 из них уже дал характеристики и специфические детали", - заявил радио Formula прокурор штата Мехико Алехандро Гомес.
В социальных сетях опубликован допрос подозреваемого, во время которого он рассказывает о причинах, толкнувших его на преступления. По его версии, это стало следствием сексуального насилия в детстве и обмана со стороны одной из его девушек. Подозреваемый заявил, что "продолжит убивать женщин", если выйдет, и добавил, что "пусть лучше тысячу раз их съедят собаки и крысы, чем они буду жить дальше".
При этом подозреваемый женат, его супругу также задержали, а в их доме нашли замороженные останки их жертв, в том числе сердца. Власти считают, что семейная пара употребляла мясо жертв в пищу и даже продавала мясо. Жена возможного убийцы завлекала к ним в дом матерей-одиночек под предлогом продажи им по низкой цене детской одежды. Портал Universal сообщает, что двухмесячный ребенок одной из убитых девушек был продан парой убийц другим людям, но сейчас властям удалось установить его местонахождение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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