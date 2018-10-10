В ЕС запретят пластиковую посуду

Комитет Европарламента по окружающей среде по результатам голосования одобрил запрет на использование пластиковых изделий, в том числе посуды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Европарламента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, запрет вступит в силу в 2021 году.

"Одноразовые пластиковые изделия, на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что для изделий из пластика, которым в Евросоюзе нет аналога, сделают исключение. Их использование планируется сократить к 2025 году.

Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента 22-25 октября.