Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии

10 октября 2018 23:24

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья индонезийского острова Ява. Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в море, в 186 км к востоку от города Сурабая. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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