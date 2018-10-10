Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья индонезийского острова Ява. Об этом сообщил в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в море, в 186 км к востоку от города Сурабая. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.