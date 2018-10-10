«Исламское государство» атаковало «Ан-Нусру» в Сирии

В Сирии террористы "Исламского государства" (ИГ) напали на боевиков "Джабхат ан-Нусры" в населенном пункте Латамна, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, в результате атаки были убиты двое солдат "Белых касок", также террористы захватили два баллона с хлором. Инцидент произошел вечером 9 октября.

"В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации "Белые каски". Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором", - говорится в сообщении ЦПВС.

По имеющимся данным, украденные баллоны были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГ группировки "Харрас Ад-Дин".