Бельгия выслала в США обвиняемого в шпионаже китайского чиновника
Бельгия экстрадировала в США сотрудника министерства внутренней безопасности КНР, американский минюст выдвинул ему обвинения в экономическом шпионаже, сообщил минюст в среду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сю Яньцзюнь, также известный под именами Цю Хуэй и Чжан Хуэй, обвиняется в сговоре с целью совершения экономического шпионажа и кражи торговых секретов у ряда американских компаний, связанных с космической и авиационной отраслью.
В Минюсте утверждают, что мужчина является "сотрудником китайской разведки" и занимает пост заместителя одного из отделов управления безопасности провинции Цзянсу.
"Обвинение утверждает, что сотрудник китайской разведки хотел украсть торговые секреты и другую чувствительную информацию у американской компании, которая лидирует в аэрокосмической отрасли", - заявили в минюсте США, где отмечают, что случай "не является единичным", а идет в тренде "экономической политики развития Китая за счет Америки".
Сторона обвинения утверждает, что гражданин КНР начал вести разведдеятельность против американских компаний, как на территории США, так и за пределами страны по меньшей мере в конце 2013 года.
Обвиняемый был экстрадирован во вторник из Бельгии, где он был арестован в апреле по запросу США. Его дело будет рассматривать суд в штате Огайо.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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