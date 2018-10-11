Россиянка спасла из горящего дома 12 человек

Сотрудница Минздрава Бурятии Светлана Пежемская спасла 12 человек во время пожара в Улану-Удэ. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Возгорание произошло в жилом доме в центре города. Двадцатишестилетняя женщина первой почувствовала запах дыма. Она вывела на улицу своих родственников, а затем помогла выбраться из здания другим жильцам.

"Света эвакуировала своих племянников семи, восьми и десяти лет. Потом с трудом вывела свою тетю, так как женщина поддалась панике. Затем разбила стекла в соседних квартирах и, разбудив соседей, вывела еще восемь человек", - рассказал коллега девушки Анатолий Лазарев.

К моменту приезда спецслужб полностью сгорела крыша дома. Один из жильцов погиб в результате пожара.