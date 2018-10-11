Глава UFC посмеялся над Хабибом Нурмагомедовым

11 октября 2018 07:37

Глава UFC Дана Уайт посмеялся над российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уайт выложил в свой инстаграм картинку, на которой изображен медведь, стоящий у входа в дом. Сник был подписан так: "Здравствуйте мистер Нурмагомедов, можно Хабиб выйдет поиграть?".

Накануне Нурмагомедов-младший также выложил на своей странице в социальной сети пост, где обратился к Уайту с тем, что решение отдать ему пояс было правильным. Иначе боец мог бы разбить машину президенту UFC. На что Уайт написал, что он обо всем расскажет отцу спортсмена.

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