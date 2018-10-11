Власти Малайзии намерены отменить смертную казнь в стране

Правительство Малайзии подготовило законопроект об отмене смертной казни. Его рассмотрят на ближайшем заседании парламента, пишет в четверг газета The Straits Times со ссылкой на министра в департаменте премьер-министра по вопросам юриспруденции Лиеу Вуй Кеонга, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, "проект готов, Генпрокуратура в скором времени представит его в парламенте". Министр отметил, что "пока не будет законодательно принято решение об отмене высшей меры наказания, в стране вводится мораторий на смертную казнь". Он указал, что "после введения моратория на смертную казнь появится пожизненное заключение, к которому будут приговариваться преступники".

Согласно законам Малайзии, высшая мера наказания предусмотрена за умышленное убийство, похищение с целью убийства заложников, транспортировку и распространение наркотиков, контрабанду оружия и другие преступления. Согласно данным правительства, с 2007 по 2017 год в стране были казнены 35 человек. Приговор приводится в исполнение через повешение.

В настоящее время в тюрьмах Малайзии находятся свыше 1,2 тыс. заключенных, приговоренных к высшей мере наказания.