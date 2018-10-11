КНДР располагает полезными ископаемыми на сумму $3,3 трлн

Запасы полезных ископаемых, которыми располагает КНДР, оцениваются в $3,3 трлн - в 15 раз больше, чем Южная Корея. Об этом говорится в докладе южнокорейской государственной Корпорации минеральных ресурсов (KRC), представленном в четверг в парламенте страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, КНДР, в частности, располагает 6 млрд тонн магнезита, 2 млн тонн графита и 250 тыс. тонн вольфрама. Пхеньян ранее подписал 40 соглашений об их добыче и инвестициях с иностранными компаниями, 90% из которых являются китайскими.

Депутат от правящей Демократической партии "Тобуро" Пак Чжун в этой связи выразил обеспокоенность доминированием Китая на рынке полезных ископаемых КНДР, призвав Сеул поскорее рассмотреть возможность подключиться к их добыче.

"Если Юг получит доступ к ресурсам Севера, мы сможем их стабильно использовать на протяжении нескольких веков", - отметил парламентарий. "Правительство должно предпринять соответствующие шаги, поскольку Китай уже застолбил за собой значительную часть полезных ископаемых Северной Кореи", - добавил он.

КНДР имеет одни из крупнейших в мире залежей редкоземельных металлов, необходимых при изготовлении процессоров, смартфонов и другой высокотехнологичной продукции. В то же время в этой стране практически отсутствует современное оборудование для их добычи, кроме того, продажа ископаемых за рубеж запрещена Пхеньяну санкциями Совета Безопасности ООН.

Южная Корея является одним из мировых лидеров по производству чипов памяти, дисплеев и аккумуляторных батарей, но вынуждена импортировать большую часть сырья, необходимого для их изготовления.