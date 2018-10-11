В Освенциме турист вырезал свое имя на стене мемориала и был арестован
В Польше арестовали ирландского туриста, который повредил стену в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, сообщает RTE, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Местный прокурор подтвердил, что турист был задержан охранниками мемориального комплекса после того, как нацарапал свое имя на стене.
Ирландец был доставлен в полицейский участок в Освенциме, где ему предъявили обвинение. Турист сразу же признался в содеянном и согласился на наказание, которое последует после судебного разбирательства.
Он пояснил, что видел, как другие вырезали свои имена и подумал, что это правильно.
В крупнейшем нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау (Польша) погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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