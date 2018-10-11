Жителя Нью-Йорка задержали за планы устроить взрыв в Вашингтоне

Житель штата Нью-Йорк Пол Розенфельд задержан за планы устроить взрыв в Вашингтоне, до задержания он успел собрать бомбу весом в 90 килограммов, сообщил офис федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пол Розенфельд задумал извращенный план с целью привлечь внимание к своей политической идеологии, совершив самоубийство на Национальной аллее в Вашингтоне. Это могло причинить вред многим людям. Предполагаемый план Розенфельда устроить взрыв в день выборов противоречит нашим демократическим принципам", - сказал в пресс-релизе федеральный прокурор США Джеффри Берман.

По заявлению обвинения, 56-летний Розенфельд собирался устроить взрыв, чтобы привлечь внимание к идее выборов по жребию в противовес репрезентативной системе, когда депутаты представляют избирателей по результатам голосования. Подобная "прямая демократия" имеет прецеденты в истории - например, она применялась в древних Афинах, где высшие чиновники и командующие войсками избирались по жребию. В наше время эта система выборов практически не применяется.

В августе Розенфельд в письмах и SMS к некоему жителю Пенсильвании описал свои планы собрать бомбу и устроить взрыв 6 ноября, в день промежуточных выборов в конгресс. Розенфельда задержали 9 октября. На допросе он признал, что заказал около четырех килограммов пороха с целью собрать "большое взрывное устройство". Подозреваемый признался также в том, что уже имеет опыт сборки небольших взрывных устройств и проводил пробные взрывы. При обыске в доме Розенфельда нашли "функционирующее взрывное устройство" весом около 200 фунтов (около 91 килограмма). Бомбу отвезли в безопасное место, уточнили прокуроры. Кроме того, был найден взрыватель и пустые емкости из-под пороха.

Подозреваемому предъявили обвинения в незаконной сборке взрывного устройства и в перевозке взрывчатых веществ через границу штата. По каждой из статей ему грозит до 10 лет тюрьмы.