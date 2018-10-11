В Бельгии провели задержания по делу о финансовых махинациях в футболе

Бельгийские правоохранительные органы провели масштабную операцию с обысками и задержаниями в рамках расследования дела о предполагаемых финансовых махинациях в футбольном чемпионате страны, сообщила федеральная прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В операции были задействованы 184 сотрудника полиции, которые провели 44 обыска в нескольких регионах. Кроме того, 13 обысков в рамках расследовании прошли по запросу бельгийских правоохранителей во Франции, Люксембурге, Черногории, Сербии, Македонии и на Кипре.

По сообщению федеральной прокуратуры, которое поступило в РИА Новости, расследование дела началось еще в 2017 году на основании материалов, предоставленных отделом федеральной полиции по борьбе с мошенничеством в спорте.

"Материалы указывали на подозрительные финансовые операции в первом футбольном дивизионе. Эти транзакции установили, предположительно, некоторые агенты игроков. Они скрывали от бельгийских властей и других причастных сторон комиссии, относящиеся к трансферам игроков и тренеров, а также другим платежам", - говорится в сообщении.

"В ходе следствия появились указания на возможное влияние на матчи игрового сезона 2017-2018", - отмечает ведомство.

"Обыски прошли у представителей руководства некоторых футбольных клубов лиги Jupiler pro League, агентов игроков, арбитров, бывшего адвоката, в бюро бухгалтера, у тренера, ряда журналистов и некоторых возможных сообщников", - говорится в сообщении.

"Большое число лиц было задержано и препровождено для углубленного опроса. Следователь примет в дальнейшем решения об их возможном аресте или освобождении под обязательство", - добавили в ведомстве.

По информации телеканала RTBF, был задержан, в частности, влиятельный футбольный агент Моги Баят, тренер клуба "Брюгге" Иван Леко, бывший менеджер "Андерлехта" Герман ван Холсбек. Кроме того, задержаны несколько арбитров из Pro League.