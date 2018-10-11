Tesla близка к покупке за $145 млн участка земли под завод в Шанхае

Компания Tesla находится в процессе приобретения участка земли в Китае для своего первого за пределами США предприятия по производству электромобилей. Об этом сообщило в среду со ссылкой на источники агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Tesla - единственный участник аукциона на право приобрести участок земли в Шанхае за $145 млн. Власти этого города примут решение предоставить такое право американской компании до конца октября. Официально вся информация об аукционе засекречена, уточнило агентство.

В настоящее время единственное производство электромобилей Tesla расположено во Фримонте (штат Калифорния), а аккумуляторов - в Рино (штат Невада). 10 июля компания подписала в Шанхае соглашение о строительстве завода по производству электромобилей в Китае, который будет расположен в городском районе Линьган недалеко от порта Яншань.

По данным газеты "Ди и цайцзин жибао", Tesla инвестирует в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей. Проект предполагает вложение средств не только в производство, но также в разработку и дальнейшее продвижение продукции на местном рынке.

Компания Tesla основана Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.