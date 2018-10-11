В Индии около 300 тысяч человек эвакуировали из-за угрозы циклона
Приблизительно 300 тысяч человек были эвакуированы из штата Одиша в Индии в среду из-за угрозы сильного циклона "Титли", который ожидается на побережье штатов Одиша и Андхра-Прадеш в четверг утром, сообщает агентство IANS, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В настоящий момент 300 тысяч человек были эвакуированы, поскольку циклон "Титли", возможно, обрушится завтра в 5 утра", - говорится в заявлении канцелярии главного министра штата Одиша.
Отмечается, что главный министр штата поручил местным властям пристально следить за ситуацией. В нескольких округах штата были размещены сотрудники местных сил оперативного реагирования, круглосуточно будут работать центры чрезвычайного реагирования всех округов штата.
По информации агентства, сотрудники пожарных служб также будут находиться в режиме готовности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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