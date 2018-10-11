Forbes составил рейтинг лучших работодателей мира

11 октября 2018 09:00

Американский холдинг Alphabet Inc., которому принадлежит Google, возглавил рейтинг лучших работодателей в мире. Соответствующий список составил журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На второе место составители рейтинга поставили корпорацию Microsoft, а замкнула тройку лидеров компания Apple. Также в пятерку лучших мест для трудоустройства попали Walt Disney и Amazon.

В рейтинге журнала больше всего компаний из Соединенных Штатов. 

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