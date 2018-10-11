В Тихом океане объявлена угроза цунами после сильного землетрясения

В четверг, 11 октября, в Тихом океане объявлена угроза цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,3 у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Такие данные сообщает Тихоокеанский центр по предупреждению цунами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как уточняется, возможно возникновение опасных волн на расстоянии вплоть до 300 километров от эпицентра подземных толчков.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр стихии находился в 117 километрах к востоку от города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров, передает ТАСС.

Изначально сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,8, затем повысили ее до 7,3. Информации о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии пока не поступало.

По данным Геологической службы США, у берегов Папуа - Новой Гвинеи произошли еще три землетрясения магнитудой 6,3, 5,9 и 5,7.