Эрдоган: Турция заинтересована в расследовании таинственного исчезновения саудовского журналиста

Турция не собирается хранить молчание в связи с таинственным исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам президента Турции, исчезновение Хашкаджи не является обычным делом.

"Хашкаджи весьма известный журналист и обладает статусом международного журналиста", - сказал Эрдоган.

Глава государства также отметил, что не реально, что на момент исчезновения Хашкаджи в посольстве Саудовской Аравии не работали камеры наблюдения.

"Турция крайне заинтересована в расследовании дела об исчезновении Хашкаджи", - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее сообщалось, что в здании посольства Саудовской Аравии в Турции будет проведено расследование по поводу таинственного исчезновения Хашкаджи.

Отметим, что ранее посол Саудовской Аравии Валид бен Абдель-Карем аль-Хирейджи был вызван в МИД Турции.

Также сообщается, что, по словам, сказанным накануне президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, если посольство Саудовской Аравии утверждает, что Хашкаджи исчез после того, как покинул здание посольства, то оно должно доказать это.

Отметим, что ранее Эрдоган сказал, что турецкая разведка расследует вопрос исчезновения саудовского журналиста Хашкаджи.

По словам президента Турции, этот вопрос находится под его личным контролем.

Отметим, что 2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не впустили в здание, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится Джамаль Хашкаджи.

Между тем, как сообщается, Хашкаджи до настоящего момента не покидал здание генконсульства. Кроме того, по информации его невесты, для расследования обстоятельств случившегося в Стамбул на двух самолетах прибыли 15 специалистов из Саудовской Аравии, которые уже посетили генконсульство. В тот момент, когда они вошли в здание генконсульства, Хашкаджи находился внутри, пишут турецкие СМИ.

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