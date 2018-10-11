Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым - ВИДЕО

Президент России Владимир Путин в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске встретился с бойцом Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Российский спортсмен 6 октября убедительно победил ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в своей весовой категории. Однако после боя произошли события, из-за которых у Хабиба едва не отобрали пояс чемпиона, а отец спортсмена (и его же тренер) обещал сына за это наказать.

Владимир Путин на встрече с Хабибом и его отцом поздравил спортсмена, сказав, что он "выиграл достойно и убедительно". По словам президента, боец "сделал главное - победил".

Комментируя события, которые произошли после боя, Путин сказал: "Буду просить твоего папу, чтобы тебя не строго наказывал".

Президент России выразил надежду, что "идеалы спорта будут превыше заработка, рекламы". При этом он уточнил, что имеет в виду команду соперников Хабиба.

Владимир Путин также пожелал бойцу, чтобы у него с соперниками выстроились добрые человеческие отношения.

"Никто не сможет бросить тебе упрек, что ты к этому не стремился", - сказал глава государства.

Нурмагомедов, в свою очередь, выразил надежду, что оценят не только его "прыжок", но и выступление.

"В отличие от его (Макгрегора ) неуважения к моим родителям, к моей стране, я вел себя достойно. Хотя некоторые моменты не сконтролировал, потому что и во время боя продолжались провокации", - пояснил Хабиб.

"Надеюсь,что суд примет решение в нашу пользу", - добавил он. Путин на это ответил: "Мы понимаем, что дело специальное".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

