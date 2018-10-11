В Индонезии прекращен поиск пропавших без вести после землетрясения

Власти Индонезии решили остановить поисково-спасательные работы в провинции Центральный Сулавеси, где пропавшими без вести после мощного землетрясения и цунами в конце сентября числятся тысячи человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил руководитель операций экстренных служб в Палу, являющегося административным центром провинции, поисковые и спасательные операции прекращены сегодня после полудня.

Напомним, что согласно последним официальным данным, в результате произошедшего 28 сентября землетрясения магнитудой 7,4, а также последовавших за ним цунами и схода селевых потоков в провинции Центральный Сулавеси погибли 2045 человек, число раненых превысило 10,6 тыс. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу без вести пропали не менее 5 тысяч человек.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook