В Индонезии прекращен поиск пропавших без вести после землетрясения

11 октября 2018 14:16

Власти Индонезии решили остановить поисково-спасательные работы в провинции Центральный Сулавеси, где пропавшими без вести после мощного землетрясения и цунами в конце сентября числятся тысячи человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил руководитель операций экстренных служб в Палу, являющегося административным центром провинции, поисковые и спасательные операции прекращены сегодня после полудня.

Напомним, что согласно последним официальным данным, в результате произошедшего 28 сентября землетрясения магнитудой 7,4, а также последовавших за ним цунами и схода селевых потоков в провинции Центральный Сулавеси погибли 2045 человек, число раненых превысило 10,6 тыс. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу без вести пропали не менее 5 тысяч человек. 

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