Метеоролог вышел в прямой эфир во время урагана и едва спасся от смерти - ВИДЕО

Американский ведущий прогноза погоды Джим Кантор (Jim Cantore) едва увернулся от пролетавшей над ним доски во время прямого эфира. Фрагмент передачи опубликовал пользователь @IrishEagle в Twitter.

Кантор находился во флоридском городе Панама-Сити, где в тот момент бушевал ураган Майкл. Мужчина с трудом говорил, потому что изо всех сил боролся с сильным ветром и ливнем. Неожиданно в его сторону полетела огромная деревянная доска. Однако ведущий вовремя ее заметил и сразу же отпрыгнул, благодаря чему остался жив, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Близость смерти не смутила ведущего. Спустя мгновение он вернулся в кадр, сменив обычную кепку на защитный шлем.

В середине сентября американские метеорологи сообщили о затоплении своей телестудии из-за урагана Флоренс в прямом эфире.

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