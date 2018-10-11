Более 120 миллионов человек страдают от голода по всему миру

Более 120 миллионов человек по всему миру страдают от проблемы голода и недоедания, при этом страны Африки являются рекордсменами этого рейтинга, свидетельствуют данные ежегодного доклада "Общий определитель голода", публикуемый Международным исследовательским институтом продовольственной политики совместно с НПО Welthungerhilfe и Concern Worldwide. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что показатель 2018 года достиг максимума за все время публикации данного доклада. По информации доклада, на сегодняшний день около 124 миллионов человек страдают от голода по сравнению с 80 миллионами два года назад. Вместе с тем отмечается, что число вынужденных переселенцев, столкнувшихся с проблемой голода или недостаточного питания, достигло в этом году примерно 70 миллионов человек. В шести странах Африки, среди которых Чад, Гаити, Мадагаскар, Сьерра-Леоне, Йемен и Замбия, данная проблема представляет наиболее серьезную опасность. Самая критическая ситуация с голодающим населением зафиксирована в Центральноафриканской республике. Значительные ухудшения показателя произошли в КНДР, которая переместилась с 27 на 11 место по количеству голодающего населения. Россия, в свою очередь, находится на 98 месте рейтинга.

По данным доклада, в текущем году во многих странах зафиксирован значительный прогресс в преодолении голода "благодаря проводимой политике и ряду программ", однако полное разрешение этой проблемы, которое должно было быть достигнуто к 2030 году в рамках программы по устойчивому развитию, все еще остается под сомнением.

В марте ООН заявила, что ситуация в Йемене, Южном Судане, Сомали и Кении привела к крупнейшему гуманитарному кризису с момента основания ООН в 1945 году. ООН предупреждает, что отсутствие коллективных и скоординированных мер мирового сообщества может привести к гибели людей от голода и болезней, а также волне миграций, что создаст нестабильную обстановку в целых регионах.