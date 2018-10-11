Израиль планирует привлечь 13 тыс студентов

Израильский Совет по высшему образованию утвердил программу по увеличению количества иностранных студентов в израильские университеты с 11 тысяч до 24 тысяч человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг сообщают изрильские СМИ.

Основной упор будет сделан на привлечение студентов из стран Южной Азии и Дальнего Востока, в первую очередь - из Китая и Индии. Также будут привлекаться еврейские студенты из Канады и США.

Кроме того, приоритет будет отдаваться привлечению студентов на вторую и третью академические степени.

Стоимость программы составляет 430 миллионов шекелей. Средства пойдут на разработку программ обучения на иностранных языках, прием иностранных студентов и отправку израильских студентов на образовательные программы за границей.

В руководстве Совета говорят, что основные цели программы - повышение качества образования, борьба с призывами к академическому бойкоту Израиля и повышение престижа израильской системы высшего образования на международной арене.