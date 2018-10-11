Самолёт, пролетевший между небоскрёбами, поверг в панику жителей города - ВИДЕО

11 октября 2018 17:04

Boeing C-17, принадлежащий Королевским военно-воздушным силам Австралии (Royal Australian Air Force), проложивший маршрут рядом с небоскрёбами и пролетевший над крышами домов жителей Брисбена, в рамках авиашоу, вызвал ужас у свидетелей экстремального полёта, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Самолёт, пролетев через австралийский мегаполис на экстремально низкой высоте, устремился ввысь в непосредственной близости от небоскрёбов. Находящиеся в зданиях свидетели рискованного полёта, не знали о проведении авиашоу и потому пережили панический ужас, вспомнив кадры атаки двух самолётов на небоскрёбы в США, в сентябре 2001 года.

Руководство Royal Australian Air Force никак не прокомментировало инцидент.

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Təyyarə şəhərdə, binaların arasında uçdu

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