Самолёт, пролетевший между небоскрёбами, поверг в панику жителей города - ВИДЕО

Boeing C-17, принадлежащий Королевским военно-воздушным силам Австралии (Royal Australian Air Force), проложивший маршрут рядом с небоскрёбами и пролетевший над крышами домов жителей Брисбена, в рамках авиашоу, вызвал ужас у свидетелей экстремального полёта, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Самолёт, пролетев через австралийский мегаполис на экстремально низкой высоте, устремился ввысь в непосредственной близости от небоскрёбов. Находящиеся в зданиях свидетели рискованного полёта, не знали о проведении авиашоу и потому пережили панический ужас, вспомнив кадры атаки двух самолётов на небоскрёбы в США, в сентябре 2001 года.

Руководство Royal Australian Air Force никак не прокомментировало инцидент.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

