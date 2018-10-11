В английском языке вместо слова «Turkey» будет использоваться «Turkish»

На международной арене для обозначения Турции вместо слова "Turkey" будет использоваться "Turkish", сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, для этого будут направлены обращения во все мировые структуры, где представлена Турция.

Он также сообщил, что в настоящее время в этом направлении ведутся работы.

Отметим, что в 2017 году официальные власти Турции предложили изменить на английском языке слово "Turkey" на "Turkish".

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