В английском языке вместо слова «Turkey» будет использоваться «Turkish»
11 октября 2018 17:21 204
На международной арене для обозначения Турции вместо слова "Turkey" будет использоваться "Turkish", сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам министра, для этого будут направлены обращения во все мировые структуры, где представлена Турция.
Он также сообщил, что в настоящее время в этом направлении ведутся работы.
Отметим, что в 2017 году официальные власти Турции предложили изменить на английском языке слово "Turkey" на "Turkish".
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