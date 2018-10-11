В Чечне рассказали о судьбе взбесившего Кадырова юноши

Взбесившего Рамзана Кадырова фразой чеченского юношу ждет наказание на родине. Министр республики по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров в интервью "Говорит Москва" предположил, что с ним проведут воспитательную работу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Труд, как вы знаете, он облагораживает человека", - отметил чиновник.

Министр пояснил, что хулиган уже наказан публичным обсуждением происшествия. Его проступок стал "большим пятном" для всего рода, считает он. Чеченское руководство, по словам Умарова, очень быстро находит и наказывает "таких негодяев" среди соотечественников. Впредь оно будет действовать так же, без оглядки на то, совершен ли неподобающий проступок в республике или за ее пределами.

Умаров также прокомментировал нестыковку, связанную с тем, что гневная реакция Кадырова была опубликована в четвертом часу утра, а запись с извинениями молодой человек начал с обращения "Добрый вечер".

"Я не знаю, какая разница, потому что у нас и под утро можно сказать "добрый вечер", а вечером сказать "доброе утро". Это не меняет ситуацию", - заключил министр.

Накануне в сети появилась снятое самим хулиганом видео, на котором он бросает банку с энергетиком в подростка в автобусе, требуя повторить за ним кричалку "Ахмат - сила!". Эта публикация настолько возмутила главу Чечни, что он приказал неизвестному автору видео немедленно явиться в Грозный вместе с родными. Через несколько часов после этого в сети появилось короткое видео с извинениями от молодого человека.

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