В Турции автобус с туристами врезался в скалу, много пострадавших

11 октября 2018 18:43

Двадцать восемь человек, в том числе 25 туристов из Румынии, пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Анталья. Об этом сообщает агентство DHA в четверг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над автобусом на крутом вираже на горной трассе в районе Кумлуджа, а результате чего произошло столкновение со скалой. Помимо туристов ранения получили водитель и два гида, граждане Турции.

Прибившие на место происшествия машины скорой помощи доставили раненых в больницы. Угрозы для их жизни нет.

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