Трамп ввел режим ЧП в Джорджии из-за урагана «Майкл»

11 октября 2018 18:57

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Джорджия из-за урагана "Майкл". Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, режим ЧП позволяет властям штата финансировать ликвидацию последствий стихии на 75% из федеральных фондов.

Ранее СМИ сообщили о первой жертве урагана "Майкл" в США.

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