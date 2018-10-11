Трамп ввел режим ЧП в Джорджии из-за урагана «Майкл»
11 октября 2018 18:57 129
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Джорджия из-за урагана "Майкл". Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, режим ЧП позволяет властям штата финансировать ликвидацию последствий стихии на 75% из федеральных фондов.
Ранее СМИ сообщили о первой жертве урагана "Майкл" в США.
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