На Байконуре возбудили уголовное дело после крушения «Союза»

11 октября 2018 19:01

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии пилотируемого корабля "Союз", стартовавшего с космодрома "Байконур". Об этом сообщается на сайте ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дело возбуждено по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба).

"На начальной стадии полета корабля, на 122-й секунде, на стадии работы двигателей 2 ступени, по не установленной на данный момент причине произошла нештатная ситуация, в результате которой пилотируемый корабль потерял управление", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Россия временно прекратит все пилотируемые пуски в связи с аварией "Союза".

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