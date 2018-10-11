Одна из крупнейших платежных систем сообщила об утечке данных

Злоумышленники похитили денежные средства из аккаунтов пользователей одной из крупнейших в мире платежных систем - китайской Alipay. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это стало возможным в результате кражи индентификаторов Apple ID. Каким образом они оказались в распоряжении преступников и в какую сумму обойдется ущерб, на данный момент неизвестно.

Alipay уже связалась с Apple, однако проблема пока не устранена, поэтому пользователям с привязанными к Apple ID учетными записями рекомендуют ограничить транзакции до тех пор, пока расследование не будет завершено.

Известно также, что инцидент затронул и пользователей приложения WeChat Pay, однако о количестве пострадавших не сообщается. Представители компании Apple в Шанхае отказались комментировать ситуацию.