Одна из крупнейших платежных систем сообщила об утечке данных
Злоумышленники похитили денежные средства из аккаунтов пользователей одной из крупнейших в мире платежных систем - китайской Alipay. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что это стало возможным в результате кражи индентификаторов Apple ID. Каким образом они оказались в распоряжении преступников и в какую сумму обойдется ущерб, на данный момент неизвестно.
Alipay уже связалась с Apple, однако проблема пока не устранена, поэтому пользователям с привязанными к Apple ID учетными записями рекомендуют ограничить транзакции до тех пор, пока расследование не будет завершено.
Известно также, что инцидент затронул и пользователей приложения WeChat Pay, однако о количестве пострадавших не сообщается. Представители компании Apple в Шанхае отказались комментировать ситуацию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!