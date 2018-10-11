Дождь из десятков тысяч жаб обрушился на Северную Каролину

Жители штата Северная Каролина, США, страдают от нашествия аномального количества лягушек, которые буквально валятся на голову прохожим, застревают в оконных рамах, забираются в автомобили и даже в постели и лезут во все мелкие трещины и щели домов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

"Сначала ливень. Потом ураган. Теперь вот жабы", - пишут пользователи Сети, публикуя в доказательство фотографии.

Биологи рассказали, что первая волна жабьего бэби-бума пришлась на июль, когда лили сильные дожди. Вторую волну спровоцировал ураган "Флоренция": в образовавшихся многочисленных лужах жабы устроили любовные гнезда, а теперь, когда головастики выросли, десятки тысяч лягушек ищут выход на сушу из затопленных районов.

Биологи предупреждают, что жителям придется терпеть лягушек до тех пор, пока полностью не сойдет вода от наводнения, вызванного ураганом. "Моя Планета" рассказывала о том, что, кроме обычного дождя, падало с неба в XXI веке.