Число жертв цунами в Индонезии превысило две тысячи

Число погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на острове Сулавеси, опять выросло. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ссылаясь на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо, Xinhua 11 октября сообщило о 2045 погибших.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате обрушившихся на страну катаклизмов достигло 1944 человек, еще 683 человека числились пропавшими без вести, поэтому озвученная сегодня цифра может быть не окончательной.

Также мы писали, что местные власти планировали завершить поисково-спасательную операцию в провинции Центральный Сулавеси 11 октября с возможностью ее продления еще на три дня.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.