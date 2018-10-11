YouTube позаботился о психическом здоровье пользователей

YouTube совместно с несколькими образовательными организациями и экспертами составил девять плейлистов, посвящённых психическому здоровью. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Mashable.

Интересно, что в плейлистах собраны видео преимущественно блогеров, лекторов и экспертов из США. Это актуальная тема в стране. По данным национального альянса по психическим заболеваниям (NAMI), миллионы жителей США ежегодно жалуются на психическое состояние.

В списки включены физические упражнения для поддержания психического здоровья, расслабляющая музыка, йога, рассказы людей о своих проблемах и прочее. Напомним, всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября.