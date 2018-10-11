В Бельгии произошел взрыв на военной базе

Взрыв произошел на авиационной базе ВВС Бельгии "Флоренн", уничтожен истребитель F16. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как передает ТАСС, о чрезвычайном происшествии сообщило министерство обороны королевства. Отмечается, что при взрыве ранения получили два человека. Еще один самолет поврежден.

Минобороны Бельгии приступило к расследованию инцидента, однако версия умышленного причинения ущерба в качестве главной не рассматривается.

Авиабаза "Флоренн" располагается в 25 километрах юго-восточнее города Шарлеруа (южная Бельгия). Предназначена для базирования королевских ВВС и авиации НАТО.