В NASA прокомментировали расследование аварии «Союза»
11 октября 2018 20:56 271
Представитель NASA Кини Тодд заявил, что российская сторона разберется в причинах аварии "Союза". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".
По его словам, в NASA уверены в том, что Россия выяснит причины аварии.
Он также добавил, что рассчитывает в скором времени увидеть на орбите российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, которые были на борту "Союза МС-10".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!