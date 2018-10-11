В NASA прокомментировали расследование аварии «Союза»

11 октября 2018 20:56

Представитель NASA Кини Тодд заявил, что российская сторона разберется в причинах аварии "Союза". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

По его словам, в NASA уверены в том, что Россия выяснит причины аварии.

Он также добавил, что рассчитывает в скором времени увидеть на орбите российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, которые были на борту "Союза МС-10".

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