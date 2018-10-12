В США отменили сотни авиарейсов - УГРОЗА

Более 800 рейсов были отменены в аэропортах на востоке США из-за шторма "Майкл", как передаёт РИА Новости сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем траекторию полетов гражданских самолетов.

По данным авиапортала, более 300 рейсов были отменены в международном аэропорту Шарлотт Дуглас в штате Северная Каролина. По меньшей мере 80 рейсов отменили в международном аэропорту Роли-Дарем штат Северная Каролина, также десятки рейсов отменили в аэропортах штатов Южная Каролина и Джорджия. Более 2,4 тысячи рейсов задерживаются из-за непогоды.

Также телеканал CNBC сообщает, что "Майкл" не нанес существенного ущерба работе аэропортов, большинство из них функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ветер внутри шторма ослабел до 85 километров в час, тогда как накануне он достигал 250 километров в час.

Потенциальный ущерб от "Майкла" оценивается в миллиарды долларов.