Госдеп США прокомментировал договор между Вашингтоном и Анкарой
12 октября 2018 07:30 188
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт прокомментировал информацию о том, что Вашингтон и Анкара договорились об освобождении американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, Госдеп не знает о "тайной сделке" между США и Турцией.
Ранее СМИ сообщили, что США и Турция заключили секретное соглашение об освобождении Брансона.
Как отмечалось, пастора могут освободить после судебных слушаний, которые пройдут 12 октября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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