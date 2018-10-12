Госдеп США прокомментировал договор между Вашингтоном и Анкарой

12 октября 2018 07:30

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт прокомментировал информацию о том, что Вашингтон и Анкара договорились об освобождении американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, Госдеп не знает о "тайной сделке" между США и Турцией.

Ранее СМИ сообщили, что США и Турция заключили секретное соглашение об освобождении Брансона.

Как отмечалось, пастора могут освободить после судебных слушаний, которые пройдут 12 октября.

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