В Турции обсудили оборонные проекты

В столице Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошло заседание Исполнительного комитета оборонной промышленности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщают турецкие СМИ.

Согласно заявлению, участники заседания рассмотрели вопросы по поводу оснащения подразделений сил безопасности, задействованных в операциях на территории Турции и за ее пределами, новыми видами турецкого вооружения в целях повышения эффективности осуществляемой ими деятельности.

Были приняты решения о мерах по совершенствованию деятельности, направленной на развитие и поддержку отечественного оборонной промышленности.

Также Исполнительный комитет обсудил проекты по удовлетворению нужд сухопутных войск, ВВС и ВМС.