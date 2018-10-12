Ураган «Майкл» нанес «катастрофический» урон базе ВВС США

Обрушившийся на США ураган "Майкл" нанес "катастрофический" урон базе ВВС Тиндалл в штате Флорида. Об этом, как пишет Gazeta.ru, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информацию от местных властей, передает Day.Az.

Отмечается, что ураган полностью разрушил зону обслуживания самолетов, а также серьезно повредил каждое здание. Помимо этого в результате стихийного бедствия была утеряна пристань Тиндалл.

На телеканале добавили, что в данный момент военная база "бессрочно" эвакуирована, на ней не работают электричество и основные коммуникации.