Ураган «Майкл» нанес «катастрофический» урон базе ВВС США

12 октября 2018 08:57

Обрушившийся на США ураган "Майкл" нанес "катастрофический" урон базе ВВС Тиндалл в штате Флорида. Об этом, как пишет Gazeta.ru, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информацию от местных властей, передает Day.Az.

Отмечается, что ураган полностью разрушил зону обслуживания самолетов, а также серьезно повредил каждое здание. Помимо этого в результате стихийного бедствия была утеряна пристань Тиндалл. 

На телеканале добавили, что в данный момент военная база "бессрочно" эвакуирована, на ней не работают электричество и основные коммуникации.

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