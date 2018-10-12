Ураган «Майкл» нанес «катастрофический» урон базе ВВС США
12 октября 2018 08:57 183
Обрушившийся на США ураган "Майкл" нанес "катастрофический" урон базе ВВС Тиндалл в штате Флорида. Об этом, как пишет Gazeta.ru, сообщает телеканал CBS со ссылкой на информацию от местных властей, передает Day.Az.
Отмечается, что ураган полностью разрушил зону обслуживания самолетов, а также серьезно повредил каждое здание. Помимо этого в результате стихийного бедствия была утеряна пристань Тиндалл.
На телеканале добавили, что в данный момент военная база "бессрочно" эвакуирована, на ней не работают электричество и основные коммуникации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:13 118
Обрушение дома в Мексике, есть жертвы
-
11 Окт. 10:16 27 403
-
11 Окт. 12:34 12 259
-
11 Окт. 13:46 9 228
-
11 Окт. 11:00 7 510
-
01:14 5 508