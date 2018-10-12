В Турции задержали двух россиян по подозрению в участии в "ИГ"
12 октября 2018 09:00 172
Полиция Турции задержала в провинции Кайсери на юго-востоке страны двух россиян, которых подозревают в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство" ("ИГ"). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает агентство DHA.
По данным агентства, задержанные Рашид Еникеев и Элана Рахманова являются гражданами России. В турецких спецслужбах рассказали, что они принимали участие в террористической деятельности на территории Сирии.
Отмечается, что помимо двух россиян, которых в агентстве называют "супругами", были задержаны еще пять человек. В агентстве добавили, что при обыске в доме, где предположительно укрывались члены ИГ, были найдены поддельные документы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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