Обрушение дома в Мексике, есть жертвы

12 октября 2018 09:13

Число жертв обрушения строящегося здания в городе Монтеррей на севере Мексики возросло до семи, сообщает в четверг вечером неправительственная организации "Нуэво-Леон - Красный код", которая занимается отслеживанием чрезвычайных ситуаций. 

Ранее, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщалось о трех погибших.

По данным организации, обрушилось здание строящегося торгового центра. Экстренным службам удалось спасти 14 рабочих, находившихся внутри.

Поисково-спасательные работы продолжаются. В общей сложности на объекте могли находиться до 25 человек.

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