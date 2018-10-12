Обрушение дома в Мексике, есть жертвы
12 октября 2018 09:13 109
Число жертв обрушения строящегося здания в городе Монтеррей на севере Мексики возросло до семи, сообщает в четверг вечером неправительственная организации "Нуэво-Леон - Красный код", которая занимается отслеживанием чрезвычайных ситуаций.
Ранее, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщалось о трех погибших.
По данным организации, обрушилось здание строящегося торгового центра. Экстренным службам удалось спасти 14 рабочих, находившихся внутри.
Поисково-спасательные работы продолжаются. В общей сложности на объекте могли находиться до 25 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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