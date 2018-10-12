ВВС Турции провели успешную операцию в Ираке
12 октября 2018 10:14 180
ВВС Турции провели операцию на севере Ирака против боевиков террористической организации РПК. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространённом в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении отмечается, что военно-воздушная операция проводилась в районе Мэтин на севере Ирака.
"В рамках операции уничтожены опорные пункты террористов", - говорится в сообщении.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
11 Окт. 12:34 13 372
-
11 Окт. 13:46 11 221
-
11 Окт. 13:12 7 275
-
01:14 5 747
-
11 Окт. 11:54 5 219