ВВС Турции провели успешную операцию в Ираке

ВВС Турции провели операцию на севере Ирака против боевиков террористической организации РПК. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространённом в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что военно-воздушная операция проводилась в районе Мэтин на севере Ирака.

"В рамках операции уничтожены опорные пункты террористов", - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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